Firenze bus notturni | al via servizio estivo più corse e nuove linee fino alle 2

Da questa sera, i bus notturni a Firenze riprendono il servizio estivo con 24 linee, di cui 17 nuove, che circolano fino alle 2 del mattino. Le corse sono state aumentate e le frequenze variano tra 15, 20 e 25 minuti. Il servizio si estende dalle 22 alle 2, offrendo maggiore copertura durante le ore notturne.

FIRENZE – 24 linee di autobus, di cui 17 completamente nuove, che circoleranno dalle10 di sera fino alle 2 di notte, con frequenze di 15, 20 o 25 minuti a seconda delle linee. E’ il nuovo servizio di bus notturni per l’estate che prenderà il via a Firenze dall’11 giugno 2026, operato da Autolinee Toscane, e presentato oggi a Palazzo Vecchio dalla sindaca Sara Funaro e dall’assessoreAndrea Giorgio. Il servizio sarà attivo fino a ottobre, e arriverà anche nei comuni della Città metropolitana.“E’ un modo per dare risposte ai nostri cittadini, risposte di un trasporto pubblico sicuro la notte per tutti quelli che frequentano la nostra città”, ha... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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