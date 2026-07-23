Sanzioni Russia l’Ue approva il 21esimo pacchetto | ‘Il più pesante dal 2022’
L’Unione Europea ha approvato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, definendolo il più pesante dal 2022. Le misure colpiscono diversi settori, tra cui energia, commercio, finanza e trasporto del gas russo verso paesi terzi. La nuova serie di restrizioni si aggiunge alle precedenti, rafforzando le limitazioni economiche e commerciali imposte alla Russia. La decisione è stata presa in risposta a sviluppi recenti e mira a intensificare le pressioni economiche sul paese.
Numerosi gli ambiti presi di mira: dall'energia al commercio, dalla finanza al trasporto del gas russo verso paesi terzi, dal ban di ingresso in Europa degli ex combattenti a misure restrittive verso la flotta ombra Dopo settimane di sforzi diplomatici, il Consiglio europeo ha adottato oggi il21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russiain risposta allaguerra di aggressione contro l’Ucraina. Si tratta delle misure più pesanti che l’Ue abbia mai inflitto a Mosca dal febbraio 2022, con numerosi ambiti colpiti: dall’energia al commercio, dalla finanza al trasporto del gas russo verso paesi terzi, dal ban di ingresso in Europa degli ex combattenti a misure restrittive verso la flotta ombra. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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Kallas: In arrivo il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia
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