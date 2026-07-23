Sanzioni Russia l’Ue approva il 21esimo pacchetto | ‘Il più pesante dal 2022’

Notizia in breve

L’Unione Europea ha approvato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, definendolo il più pesante dal 2022. Le misure colpiscono diversi settori, tra cui energia, commercio, finanza e trasporto del gas russo verso paesi terzi. La nuova serie di restrizioni si aggiunge alle precedenti, rafforzando le limitazioni economiche e commerciali imposte alla Russia. La decisione è stata presa in risposta a sviluppi recenti e mira a intensificare le pressioni economiche sul paese.