Il vertice degli ambasciatori dei Paesi dell’Unione Europea si è concluso senza accordo. Durante la riunione di ieri a Bruxelles, non è stato raggiunto un consenso sul divieto di importazione dai territori occupati considerati illegali. La discussione si è conclusa senza decisioni definitive, evidenziando divisioni tra gli Stati membri sull’argomento. Nessun provvedimento è stato adottato in merito alle sanzioni o alle restrizioni commerciali.

Roma, 23 luglio 2026 – Il vertice di ieri degli ambasciatori dei Paesi UE si è concluso senza alcun risultato: nessuna intesa sul divieto d'importazione dalle colonie israeliane considerate illegali. Al momento, infatti, all'interno del Consiglio non ci sono le condizioni numeriche per approvare la misura a maggioranza qualificata. Nel frattempo, mentre l’Alta rappresentante per la politica estera Kaja Kallas sonda i diplomatici al Coreper per trovare uno sbocco, la situazione sul campo in Cisgiordania peggiora vertiginosamente. La spirale di violenza dei coloni si fa ogni giorno più intensa, favorita spesso dall'atteggiamento compiacente delle forze armate israeliane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sanzioni ai coloni israeliani, l'Europa si spacca ancora: nessun accordo a Bruxelles

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