Oggi sono state emesse due interdittive antimafia dalla Prefettura di Benevento contro altrettante imprese nella provincia. Le misure interdittive vietano alle aziende di operare temporaneamente, in attesa di verifiche. La decisione è stata presa dal prefetto, Raffaela Moscarella, nell’ambito di un’azione contro infiltrazioni mafiose. Le imprese coinvolte sono state sospese dalle attività, senza ulteriori dettagli sui settori o le ragioni specifiche.

In tale ambito il prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, ha adottato in data odierna due interdittive antimafia nei confronti di imprese operanti nella provincia di Benevento. Con i provvedimenti di oggi sale a quattro il numero delle interdittive antimafia emesse dall’inizio del corrente anno. I provvedimenti hanno colpito aziende operanti nel settore dell’autotrasporto e del commercio di rottami e materiali di recupero non metallici nonché nel commercio online di autovetture. I provvedimenti adottati evidenziano come anche il territorio della provincia di Benevento non sia immune dai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico e imprenditoriale. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Sannio, lotta alle infiltrazioni mafiose: due interdittive della Prefettura

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