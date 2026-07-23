Sandro Campagna | Soddisfatto del Settebello in attacco meno in difesa

Notizia in breve

Il Settebello ha battuto la Georgia 18-12 nei quarti di finale della Super Final di World Cup 2026, qualificandosi per la semifinale di Sydney. Sandro Campagna ha espresso soddisfazione per la prestazione in attacco, mentre ha evidenziato alcune lacune in difesa. La squadra ha rispettato le aspettative, portando a casa il risultato e avanzando nella competizione. La semifinale si giocherà nelle prossime ore.