Sandro Campagna | Soddisfatto del Settebello in attacco meno in difesa
Il Settebello ha battuto la Georgia 18-12 nei quarti di finale della Super Final di World Cup 2026, qualificandosi per la semifinale di Sydney. Sandro Campagna ha espresso soddisfazione per la prestazione in attacco, mentre ha evidenziato alcune lacune in difesa. La squadra ha rispettato le aspettative, portando a casa il risultato e avanzando nella competizione. La semifinale si giocherà nelle prossime ore.
Il Settebello rispetta il pronostico, supera la Georgia per 18-12 nei quarti di finale della Super Final di World Cup 2026 e stacca il pass per l a semifinale di Sydney. Una vittoria mai realmente in discussione per la formazione guidata dal commissario tecnico Sandro Campagna, che ha imposto fin dalle prime battute il proprio superiore tasso tecnico, trovando con continuità la via del gol e gestendo senza particolari affanni l’andamento dell’incontro. L’Italia ha costruito il successo soprattutto grazie a un attacco estremamente efficace, capace di mettere costantemente sotto pressione la retroguardia georgiana. Nel corso della partita... 🔗 Leggi su Oasport.it
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