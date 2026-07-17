World Cup Campagna ufficializza il Settebello per Sydney La novità è Patchaliev
La nazionale di pallanuoto ha ufficializzato la formazione per i Mondiali di Sydney, con l'inserimento di Patchaliev tra i convocati. L'ultimo impegno stagionale rappresenta un'occasione per il gruppo di continuare a migliorare, in vista della prima grande prova del prossimo quadriennio, la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La squadra si prepara così alla competizione internazionale con un roster rinnovato.
L’ultimo impegno di una stagione lunga e faticosa rappresenta la preziosa opportunità di continuare a crescere per un gruppo rinnovato che nel prossimo anno dovrà affrontare la prima importante scadenza del quadriennio: la qualificazione a Los Angeles 2028. Il commissario tecnico Alessandro Campagna ha dipanato gli ultimi dubbi e ha ufficializzato la lista dei quindici giocatori che parteciperanno alla Final Eight di World Cup, manifestazione che si svolgerà a Sydney da mercoledì 22 a domenica 26 luglio. Gli ultimi due giocatori a lasciare il ritiro alla conclusione degli allenamenti svolti a Los Angeles sono stati il mancino della De Akker Edoardo Campopiano e l’attaccante della Pro Recco Andrea Mladossich. 🔗 Leggi su Oasport.it
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