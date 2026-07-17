L’ultimo impegno di una stagione lunga e faticosa rappresenta la preziosa opportunità di continuare a crescere per un gruppo rinnovato che nel prossimo anno dovrà affrontare la prima importante scadenza del quadriennio: la qualificazione a Los Angeles 2028. Il commissario tecnico Alessandro Campagna ha dipanato gli ultimi dubbi e ha ufficializzato la lista dei quindici giocatori che parteciperanno alla Final Eight di World Cup, manifestazione che si svolgerà a Sydney da mercoledì 22 a domenica 26 luglio. Gli ultimi due giocatori a lasciare il ritiro alla conclusione degli allenamenti svolti a Los Angeles sono stati il mancino della De Akker Edoardo Campopiano e l’attaccante della Pro Recco Andrea Mladossich. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - World Cup, Campagna ufficializza il Settebello per Sydney. La novità è Patchaliev

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