Un post sui social della premier conservatrice ha suscitato polemiche in Giappone. In esso ha scritto di aver dormito cinque ore durante un fine settimana lungo, un record per lei da quando ricopre il ruolo di prima ministra, e di aver dedicato del tempo ai lavori di casa, attività che raramente riesce a svolgere. Il commento ha attirato critiche e ha contribuito a un calo nei sondaggi di fiducia nei suoi confronti.

Un semplice post sui social ha causato una polemica politica in Giappone. La premier conservatrice Sanae Takaichi ha detto di essere riuscita, in un week end lungo festivo, a dormire cinque ore per la prima volta da quando è prima ministra e di essersi dedicata, come riesce a fare raramente, ai lavori di casa. L’opposizione, ma anche i comuni cittadini, hanno subito sottolineato che la premier dovrebbe riposare di più e dedicarsi a governare, piuttosto che alle faccende domestiche. Il contestato post di Takaichi “Da quando sono primo ministro dormo tra zero e tre ore a notte. Finalmente ho potuto riprendere in mano lavori di casa come stirare, cucire e lavare i fazzoletti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sanae Takaichi criticata per un post social sui lavori di casa, la "Meloni del Giappone" crolla nei sondaggi

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Japan: Takaichi's Speech Disrupted by Anti-War Protesters | Firstpost Live | N18G

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