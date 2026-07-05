Il governo giapponese ha annunciato l’intenzione di nazionalizzare le industrie della Difesa, con l’obiettivo di garantire l’approvvigionamento di munizioni e altre attrezzature in situazioni di emergenza prolungate. La ministra incaricata ha spiegato che questa mossa mira a rafforzare la capacità militare del paese e assicurare la produzione strategica di materiali bellici. La decisione riguarda la gestione diretta degli impianti di produzione di armamenti e materiali militari.

Nazionalizzare gli impianti di produzione di attrezzature per la Difesa per avere la garanzia di poter contare su un adeguato approvvigionamento di munizioni (e non solo) durante eventuali fasi emergenziali prolungate. È questa l’ultima ipotesi al vaglio del governo giapponese, che starebbe valutando l’inclusione di un simile piano nelle nuove linee guida in materia di politica economica e fiscale in via di imminente approvazione. Nella bozza della proposta visionata dal Japan Times sarebbe presente un particolare elemento: il passaggio al cosiddetto modello Goco, ovvero Government-Owned-Operated, e cioè gestito da appaltatori, in base al quale lo Stato andrebbe a possedere alcuni impianti di produzione, esternalizzando al contempo le operazioni quotidiane a società private. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il Giappone vuole nazionalizzare le industrie della Difesa: Takaichi Sanae prepara la svolta militare

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