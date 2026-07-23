Sabato 25 luglio alle 17,30 si terrà la cerimonia di riapertura del giardino di via Pilati, recentemente rinnovato. La struttura ora dispone di un nuovo spazio di gioco per bambini, panchine e aree di aggregazione. L'intervento ha coinvolto lavori di riqualificazione e miglioramento degli spazi pubblici, con l’obiettivo di offrire un luogo di incontro e inclusione per i residenti. La cerimonia sarà aperta a tutta la cittadinanza.

Arezzo, 23 luglio 2026 – . Sabato 25 luglio alle 17,30 la presentazione ufficiale alla cittadinanza. L’intervento rientra nel progetto “Un giardino all’anno”, con cui l’Amministrazione comunale valorizza e riqualifica gli spazi verdi pubblici del territorio Sabato 25 luglio alle 17,30 il rinnovato giardino di via Pilati a San Giovanni Valdarno aprirà nuovamente al pubblico alla presenza del sindaco Valentina Vadi. Un intervento atteso dai residenti e dalle famiglie della zona che si inserisce nel più ampio percorso di riqualificazione degli spazi verdi promosso dall’Amministrazione comunale attrverso il progetto “Un giardino all’anno”. Dopo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Giovanni Valdarno riapre il rinnovato giardino di via Pilati: un nuovo spazio di gioco, incontro e inclusione per la città

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