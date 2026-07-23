Salerno rapina violenta in esercizio commerciale | fermati tre rumeni

Notizia in breve

Nel pomeriggio del 21 luglio, la Polizia di Salerno è intervenuta in un negozio di via San Leonardo, dove tre cittadini rumeni erano coinvolti in una rapina violenta. Gli agenti sono arrivati in seguito alla segnalazione della Sala Operativa e hanno fermato i tre sospetti sul posto. La rapina si è conclusa con il loro arresto. Non ci sono state altre persone coinvolte né feriti.