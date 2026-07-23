Salerno rapina violenta in esercizio commerciale | fermati tre rumeni
Nel pomeriggio del 21 luglio, la Polizia di Salerno è intervenuta in un negozio di via San Leonardo, dove tre cittadini rumeni erano coinvolti in una rapina violenta. Gli agenti sono arrivati in seguito alla segnalazione della Sala Operativa e hanno fermato i tre sospetti sul posto. La rapina si è conclusa con il loro arresto. Non ci sono state altre persone coinvolte né feriti.
Nel pomeriggio del 21 luglio u.s. gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Salerno sono intervenuti presso un esercizio commerciale di via San Leonardo allertati dalla Sala Operativa per la segnalazione di una rapina in atto.?Una commessa del negozio, nel tentativo di bloccarli, è stata minacciata e violentemente aggredita. Gli indagati hanno tentato di allontanarsi a bordo di una autovettura ma sono stati prontamente bloccati dal personale delle volanti intervenuto sul posto. Le operazioni di perquisizione hanno permesso di recuperare la merce sottratta. Una delle donne è risultata minorenne, pertanto deferita in stato di libertà alla Procura per i Minorenni ed affidata al padre. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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