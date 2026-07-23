La società ha annunciato di aver concluso l'acquisto di due giovani calciatori offensivi nei giorni recenti. Attualmente, la squadra si trova a lavorare sulle uscite, mentre il mercato prosegue con cautela. La costruzione dell'organico è quasi completata, secondo quanto dichiarato, con alcune operazioni di mercato ancora in corso. La gestione sta monitorando attentamente le opportunità di rafforzamento e di cessioni.

Tempo di lettura: 3 minuti “Stiamo andando cauti sul mercato ma la costruzione dell’organico è a buon punto. Negli ultimi giorni abbiamo preso due calciatori offensivi giovani e futuribili. In generale il mister è contento dei calciatori che sono arrivati, nella nostra squadra deve esserci un giusto mix. Stiamo cercando di abbassare l’età media, abbiamo inserito forze fresche che devono aiutarci a portare avanti un progetto importante. Chi ha scelto Salerno, non ci ha pensato due volte ad accettare perché parliamo di una società importante e seria in tutto. In questo momento, però, dobbiamo dedicarci a fare delle uscite perché siamo troppi”. Con queste parole il direttore sportivo Daniele Faggiano ha incontrato la stampa a Cascia, al termine dell’allenamento congiunto con una rappresentativa di dilettanti locali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salernitana, Faggiano: “Mercato a buon punto, ora servono le uscite”

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