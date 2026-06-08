Il club sta pianificando il prossimo mercato, con Faggiano e Cosmi come figure chiave. Si punta a un mercato “intelligente”, secondo quanto trapelato, senza investimenti eccessivi. Il presidente ha deciso di procedere con calma, analizzando le opzioni migliori per rinforzare la squadra. Nessuna ufficialità sui nomi dei nuovi acquisti o sui possibili addii. La strategia si basa su certezze già acquisite nella stagione appena conclusa.

Tempo di lettura: 2 minuti Festina lente. Come Augusto – parafrasando Svetonio – il patron granata Danilo Iervolino si “affretta lentamente” affidandosi alle certezze consolidate della stagione – di fatto – appena conclusa per allestire la Salernitana che verrà. Nessuna rivoluzione (sic!) quindi: del resto la scelta di azzerare un organico arrivato comunque ad un punto dalla seconda piazza pur essendo stato ricostruito dalle fondamenta nella scorsa estate rischierebbe di complicare non poco il cammino di un club che (dopo il sogno promozione sfumato a Brescia) immaginiamo punti con decisione al salto di categoria. Festina lente, quindi. Affrettarsi lentamente ponderando le scelte tecniche e di campo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salernitana, è tempo di pensare al futuro: Faggiano-Cosmi e un mercato “intelligente”

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