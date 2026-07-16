Un postino nel Regno Unito è stato ripreso mentre prende a calci una cagnolina di 11 anni, una Shih Tzu cieca da un occhio, davanti alla casa della proprietaria. Il video ha mostrato l’episodio e ha portato alla sua identificazione. La cagnolina è morta il giorno successivo all’aggressione.

L’orribile episodio nel Regno Unito: la vittima è la Shih Tzu di 11 anni Ethel, cieca da un occhio. Un gesto che ha suscitato indignazione e dolore. Una Shih Tzu di 11 anni è morta dopo essere stata violentemente colpita da un postino davanti all’abitazione della sua proprietaria. L’episodio, avvenuto ad Aylesbury, nel Buckinghamshire, è stato immortalato dalla telecamera di sicurezza installata all’ingresso della casa e le immagini hanno rapidamente fatto il giro del web. La cagnolina, di nome Ethel, è deceduta il giorno successivo all’aggressione. Secondo quanto riferito dai veterinari, il decesso sarebbe stato provocato dalle gravissime lesioni riportate dopo il calcio ricevuto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Postino prende a calci una cagnolina davanti a casa: incastrato dal video choc, l’animale muore il giorno dopo

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