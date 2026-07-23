Dal 1990 al 2026, le retribuzioni lorde in Italia sono diminuite in media del 6%, secondo i dati dell’Ufficio parlamentare di bilancio. La riduzione si verifica nonostante le variazioni economiche e le riforme del mercato del lavoro. I salari più bassi rappresentano una quota significativa dei lavoratori. La diminuzione interessa diversi settori e livelli di inquadramento, evidenziando una tendenza di lungo periodo.

Roma, 23luglio 2026 – Ufficio parlamentare di bilancio certifica ciò che da anni si preferisce ignorare: dal 1990 al 2026 le retribuzioni lorde italiane sono diminuite in media del 6%. Mentre le altre economie industrializzate hanno registrato incrementi compresi fra il 15 e il 30%, l’Italia ha imboccato la corsia opposta. Non è una statistica qualsiasi. È la radiografia di un declino produttivo che la politica continua a coprire con slogan, bonus, microtagli fiscali e l’immancabile benaltrismo. Si abbaia alla luna evitando il cuore del problema. I salari non precipitano per cattiveria del destino. Seguono la forza competitiva delle imprese. E qui emerge il vero nodo italiano: un sistema produttivo sempre più frammentato, incapace di raggiungere dimensioni adeguate, investire con continuità in innovazione e presidiare i mercati globali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Unprecedented pressure began in Russia against Putin; he is expelled from the Kremlin

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