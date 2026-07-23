Sabaudia bocciata la mozione di sfiducia | Mosca salvo per un solo voto

Il Consiglio comunale di Sabaudia ha respinto la mozione di sfiducia contro il sindaco, con 9 voti contrari e 8 favorevoli. La mozione è stata bocciata di un solo voto, mantenendo così la maggioranza in carica. La decisione permette al primo cittadino di continuare il suo mandato senza interruzioni. La seduta si è conclusa con il voto finale che ha confermato la fiducia alla guida del Comune.

Sabaudia, 23 luglio 2026 – Alberto Mosca resta sindaco di Sabaudia. Il Consiglio comunale ha respinto la mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni con nove voti contrari e otto favorevoli, confermando la maggioranza per un solo voto. Il primo cittadino ha votato contro la mozione insieme agli altri otto consiglieri rimasti al suo fianco. Durante la seduta, il consigliere di maggioranza Massimo Mazzali ha ribadito il proprio sostegno a Mosca, precisando tuttavia che non si tratta di una fiducia incondizionata. È la seconda mozione di sfiducia respinta nel giro di pochi mesi, dopo quella discussa alla fine di marzo. La mozione era stata depositata dalle opposizioni lo scorso 8 luglio, al termine di una lunga fase di scontro politico. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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