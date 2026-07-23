Sabato 25 luglio si è verificato il primo giorno di grande esodo sulla rete di Autostrade Alto Adriatico. In questa data si è registrato il primo dei cinque bollini neri, che indicano traffico critico, previsti per questa stagione estiva. La giornata ha visto un aumento significativo dei veicoli in transito, segnando l’inizio di un periodo di intenso movimento sulle autostrade della regione.

Inizia il grande esodo sulla rete di Autostrade Alto Adriatico. Sabato 25 luglio sarà il primo dei cinque bollini neri (traffico critico) della stagione estiva. Previsti circa 182 mila transiti nell’arco delle 24 ore con possibili rallentamenti e code sull’autostrada A4 (Venezia-Trieste) in direzione Trieste in prossimità degli svincoli verso le località balneari al mattino e al pomeriggio e in uscita alla barriera di Trieste Lisert (a partire dal primo pomeriggio); in direzione Venezia sempre in prossimità dei “caselli di mare” al mattino e al pomeriggio; e sulla A34 (Villesse-Gorizia) in uscita alla barriera di Villesse direzione Gorizia nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Sabato 25 luglio primo giorno di grande esodo in autostrada

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