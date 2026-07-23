Arezzo, 23 luglio 2026 – Sabato 25 luglio Ana Flavia Zuim sarà ad Arezzo per dirigere “ Jazz on Broadway”, la serata conclusiva della quarta edizione di Opera Seme Festival, in programma alle21.30 al Teatro Petrarca. Direttrice d’orchestra, pianista, musical director, docente estudiosa della voce di fama internazionale, Zuim torna per il terzo anno nella cittàtoscana, alla quale è legata da un rapporto artistico e personale sempre più profondo.Professoressa associata di Vocal Performance alla New York University – NYUSteinhardt, nel corso della sua carriera ha partecipato a oltre settanta produzioni diteatro musicale, tra cui Hamilton, Billy Elliot, Wicked, Matilda, Kinky Boots, Annie e TheSound of Music. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Sabato 25 luglio Ana Flavia Zuim ad Arezzo per dirigere “Jazz on Broadway”

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