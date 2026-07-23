Sabatini svela | Ecco quando arriva il CT
Durante il TG di SportMediaset, il giornalista ha annunciato che il nuovo commissario tecnico arriverà entro pochi giorni. In diretta, ha anche fatto una battuta su Guardiola, spiegando cosa sarebbe realmente necessario per la squadra. La notizia si concentra sui tempi di nomina e sulle considerazioni sul tecnico, lasciando intendere che l’attesa è ormai prossima alla conclusione.
Il giornalista, durante il TG di SportMediaset, si lascia andare a una provocazione: "Guardiola? Vi spiego cosa serve davvero". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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