Domani alle 11 a Francoforte è prevista una conferenza stampa della federazione calcistica tedesca, in cui sarà annunciato l’ingaggio di Jurgen Klopp come nuovo commissario tecnico. L’allenatore tedesco, attualmente senza incarico, si prepara a sostituire l’allenatore precedente, dopo la delusione della nazionale ai Mondiali 2026. L’evento si terrà presso la sede dell’organismo calcistico.

Jurgen Klopp è a un passo dal diventare il nuovo commissario tecnico della Germania, dopo la delusione dei tedeschi ai Mondiali 2026. La Federcalcio tedesca (Dfb) ha convocato per domani alle 11 una conferenza stampa nella sede di Francoforte, dove l’ex allenatore del Liverpool sarà presentato come successore di Julian Nagelsmann. Fugati gli ultimi dubbi sulla nomina. Pur senza citarne il nome nell’invito, la federazione ha di fatto fugato gli ultimi dubbi sulla nomina. L’accordo, già nell’aria da giorni, è stato ulteriormente confermato dalle stesse parole di Klopp, che prima della finale del Mondiale aveva dichiarato: “Non siamo lontani dall’annunciare qualcosa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Klopp nuovo ct Germania, attesa per l’annuncio: ecco quando

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