Russia e Ucraina a corto di soldati Mosca arruola più detenuti per evitare un’altra mobilitazione

La Russia arruola più detenuti per evitare una nuova mobilitazione. La Duma ha approvato una legge che permette a carcerati e imputati di offrire la propria disponibilità alle forze armate. Mosca cerca così di aumentare le forze senza ricorrere alla chiamata generale, in un contesto di carenza di soldati in Russia e Ucraina. La misura riguarda diverse categorie di detenuti e imputati, che possono presentare domanda tramite il Ministero della Difesa.

La Russia vuole altri uomini da mandare al fronte e prima di attivare una misura impopolare come la mobilitazione, il Cremlino ricorre ai detenuti. La Duma ha approvato una legge che allarga le “categorie” di carcerati o imputati sotto processo che intendono fornire la propria disponibilità al Ministero della Difesa. In base alla nuova norma potranno arruolarsi anche coloro che sono accusati o condannati per partecipazione a una banda (articolo 209 del Codice penale), partecipazione a un’ organizzazione criminale (articolo 210), traffico di droga (articolo 229.1) e coloro che sono accusati in base all’articolo 284: perdita di documenti contenenti segreti di Stato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Guerra Russia-Ucraina, conto salato per Mosca, ma Putin resiste al calo del Pil | Orietta Moscatelli

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