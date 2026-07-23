L’Italia maschile di rugby a 7 è partita alla volta di Spalato, in Croazia, per la seconda tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026 di Rugby Europe, in programma da venerdì 24 a domenica 26 luglio. La squadra, guidata dall’head coach Matteo Mazzantini, punta a mantenere il terzo posto conquistato nella tappa di Amburgo. La formazione italiana si prepara a affrontare le prossime sfide con l’obiettivo di confermare il risultato precedente.

Alla vigilia della seconda ed ultima tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026 di Rugby Europe, in programma a Spalato, in Croazia, da venerdì 24 a domenica 26 luglio, l’ Italia maschile del rugby a 7, guidata dall’head coach Matteo Mazzantini, vuole confermare quanto di buono fatto ad Amburgo. In Croazia, infatti, l’Italia vorrà confermare o provare addirittura a migliorare il terzo posto finale dello scorso anno, per tornare a giocare il SVNS 3, e provare ad inizio 2027 il salto nel SVNS 2, obiettivo mancato ad inizio 2026, ma che potrebbe arrivare finalmente il prossimo anno. Occorrerà innanzitutto difendere il terzo posto in classifica ottenuto dopo la prima tappa di Amburgo: gli azzurri sono a quota 16 in classifica, alle spalle della Germania, prima con 20, e della Francia, seconda con 18. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Rugby a 7, l’Italia fa rotta su Spalato per confermare il podio di Amburgo

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