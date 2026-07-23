L'Europa sta avviando un nuovo ciclo di regolamentazione nel settore digitale, in cui le norme non si limitano a correggere i mercati, ma anche a crearli e a indirizzare gli investimenti. Questa fase si caratterizza per un ruolo più attivo delle istituzioni europee nella definizione delle regole che guideranno lo sviluppo industriale digitale. La nuova politica mira a strutturare il mercato digitale europeo attraverso norme più stringenti e mirate.

(Adnkronos) - L'Europa sta entrando in un nuovo ciclo regolatorio nel quale le regole non si limitano più a correggere i mercati, ma contribuiscono direttamente a crearli e a indirizzare gli investimenti. È la tesi sviluppata da Laura Rovizzi, amministratrice delegata di Open Gate Italia, nel suo intervento alla conferenza “Tecnologia, potere, regole: la nuova partita della sovranità europea”, organizzata con Adnkronos al Palazzo dell'Informazione di Roma. Il cambio di paradigma nasce, secondo Rovizzi, da due documenti pubblicati nel 2024: il Libro bianco sulle infrastrutture digitali e il rapporto Draghi sulla competitività. Il messaggio comune può essere sintetizzato così: la connettività non è più soltanto un mercato da regolare, ma un'infrastruttura strategica da governare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Rovizzi (Open Gate Italia): "L'Europa apre il nuovo ciclo della politica industriale digitale"

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