Urso | L’Europa ha sbagliato politica energetica economica e industriale

Il ministro ha affermato che l’Europa ha commesso errori nelle sue politiche energetiche, economiche e industriali. Ha inoltre sottolineato che il contesto globale attuale è caratterizzato da conflitti, incertezze e instabilità. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un intervento pubblico, senza specificare ulteriori dettagli o implicazioni. Non sono stati forniti dati o riferimenti a politiche specifiche, né indicazioni su eventuali misure da adottare.

«Il mondo in cui viviamo è un mondo di conflitti, incertezza e instabilità». Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, all’arrivo al Consiglio Competitività a Bruxelles, criticando l’accavallarsi delle riforme europee e i tempi dell’Industrial Acceleration Act, che a suo giudizio non può entrare in vigore fra tre anni se l’obiettivo è accelerare gli investimenti delle imprese. La Lagarde frena le misure anti rincari. Tanto il suo stipendio sale più dell’inflazione Christine Lagarde nel Financial Stability Review – è il bollettino sull’andamento dell’economia che l’Eurotower pubblica due volte l’anno – manda... 🔗 Leggi su Laverita.info

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Industria: Urso, LEuropa ha sbagliato politica energetica, economica e industriale

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