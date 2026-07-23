Giorgia Gianetiempo torna al Giffoni e sceglie di farlo con un look che difficilmente passa inosservato. L’attrice, conosciuta dal grande pubblico come Rossella Graziani di Un posto al sole, ha partecipato alla sesta giornata del Festival indossando un completo gessato oversize. Rossella di Un posto al sole protagonista a Giffoni. Giorgia Gianetiempo ha raggiunto il Giffoni Film Festival insieme ad alcuni colleghi di Un posto al sole per incontrare il pubblico della serie. Il cast è stato protagonista prima del Blue Carpet e successivamente di uno speciale Meet & Greet al Giardino degli Aranci, aperto ai fan della longeva produzione di Rai 3. Con lei erano presenti Luca Turco, Gina Amarante e Vladimir Randazzo, interpreti rispettivamente di Niko Poggi, Micaela Cirillo e Nunzio Cammarota. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Rossella di Un posto al sole con il completo più sensuale dell’estate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Un Posto al Sole anticipazioni 25 maggio: Rossella in crisi dopo il confronto con Alberto

Un posto al sole, anticipazioni dal 20 al 24 luglio 2026: Rossella di fronte a una svolta!Dal 20 al 24 luglio 2026, Rossella si trova a dover affrontare una svolta legata a una proposta ricevuta dal dottor Marquez.

Temi più discussi: Un posto al sole, le anticipazioni dal 20 al 24 luglio 2026: Rossella pronta a lasciare Nunzio; Un Posto al Sole, anticipazioni dal 20 al 24 luglio: Micaela vuole Jimmy per sé, l'ultimatum di Marina; Un Posto al Sole, anticipazioni 22 luglio: tensione tra Nunzio e Rossella; Un Posto al Sole, le anticipazioni di giovedì 23 luglio: Quanto durerà ancora la pazienza di Marina?.

E quando vi siederete dalla parte del torto perché ogni altro posto sarà già stato occupato... venitemi a svegliare e bussate a perdifiato, per voi ci sarà sempre il mio cuore incantato. Forse malinconico... ma mai rassegnato Buona serata x.com

Rossella di Un posto al sole con il completo più sensuale dell’estateGiorgia Gianetiempo conquista il Giffoni Film Festival con un completo gessato dal fascino sartoriale, reso audace da un crop top bianco e accessori luminosi ... dilei.it

Un Posto al Sole anticipazioni 23 luglio 2026: Nunzio e Rossella alla resa dei contiScopriamo le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda il 23 luglio 2026. Ecco le anticipazioni degli episodi della Soap di Rai3. msn.com

La normalità della mafia in Italia reddit