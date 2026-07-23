Il Consiglio dei ministri ha nominato Rossana Riflesso come nuova prefetta di Bari, su proposta del ministro dell'Interno. Riflesso, nata nel 1964 a Bari, ha già ricoperto il ruolo di prefetta ad Avellino. La nomina è stata ufficializzata giovedì 23 luglio. La decisione è stata accolta favorevolmente da alcuni rappresentanti locali, che hanno commentato positivamente la scelta.

Rossana Riflesso è la nuova prefetta di Bari. Il Consiglio dei ministri, su indicazione del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ha nominato nella giornata di giovedì 23 luglio Riflesso, nata a Bari il 14 giugno 1964, già prefetta di Avellino, alla guida della Prefettura del capoluogo pugliese. Succede a Francesco Russo, andato in quiescenza qualche settimana fa. Già con esperienze di vicariato nella prefettura barese, Riflesso è la quarta donna a guidare il Palazzo di Governo a Bari dopo le colleghe Carmela Pagano, Marilisa Magno e Antonella Bellomo, che si sono succedute tra il 2015 e il 2023. Poi appunto l'arrivo di Russo. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Rossana Riflesso nuova prefetta a Bari. C'è la nomina del ministro Piantedosi. Leccese: «Scelta che fa bene alla nostra città»

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