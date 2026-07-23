Un’app chiamata Roost, creata dallo sviluppatore Logan Mendelsohn, ha attirato l’attenzione per il suo funzionamento insolito. Essa consegna messaggi utilizzando un sistema che imita il volo di un piccione viaggiatore. In poche settimane, è diventata uno dei fenomeni social più discussi della prima metà del 2026. L’app si basa sull’attesa, un elemento considerato ormai superato da molte piattaforme digitali.

C’è un’app che ha deciso di scommettere su qualcosa che sembrava ormai estinto: l’attesa. Si chiama Roost, è stata ideata dallo sviluppatore Logan Mendelsohn ed è diventata, nel giro di poche settimane, uno dei fenomeni social più curiosi della prima metà del 2026. L’idea: un volatile digitale al posto della spunta blu. Il principio su cui si fonda Roost è disarmante nella sua semplicità: ogni messaggio non parte e arriva in un istante, come accade su qualsiasi altra app di messaggistica, ma viene affidato a un uccello digitale che deve davvero “volare” su una mappa reale, percorrendo la distanza geografica che separa mittente e destinatario. Se l’amico a cui si scrive abita nella stessa città, il volatile recapiterà il messaggio in pochi minuti. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Roost, l’app che consegna i messaggi come un piccione viaggiatore

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