La terza edizione del Rome Fashion Show Haute Couture 2026 si è svolta al Salone delle Colonne nell’EUR a Roma, con oltre 600 persone presenti. L’evento ha messo in mostra le creazioni di designer emergenti e di alta moda. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha coinvolto diverse realtà del settore. Non sono stati segnalati incidenti o problemi di sicurezza durante la manifestazione.

Cosa: Terza edizione del Rome Fashion Show Haute Couture 2026, evento che ha celebrato il design emergente e l'alta moda con oltre 600 presenze. Dove e quando: Salone delle Colonne, distretto dell'EUR a Roma. Il prossimo appuntamento è fissato per il 2027. Perché: Per scoprire le nuove tendenze dell'alta moda internazionale, con una forte attenzione all'ecosostenibilità, all'educazione emotiva e alla valorizzazione dei giovani talenti. Si è conclusa con un grande successo di pubblico la terza edizione del Rome Fashion Show Haute Couture 2026, l'evento che ha trasformato il Salone delle Colonne, nel cuore dell'EUR, in un palcoscenico d'eccezione per la moda nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Rome Fashion Show 2026: successo per l’alta moda all’EUR

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