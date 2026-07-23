Roma sulle tracce di Ramses II | viaggio nell’Egitto dei faraoni

Oggi il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco ospita una visita guidata intitolata “L’Egitto di Ramses II e i Ramessidi”, dedicata alla storia, all’arte e al potere della dinastia ramesside. La giornata si focalizza sulle tracce lasciate dal faraone Ramses II, uno dei sovrani più noti dell’antichità. La visita permette di esplorare i reperti e le testimonianze legate a questa importante epoca dell’Egitto antico.

Roma, 23 luglio 2026 – Un viaggio nell’Egitto dei faraoni seguendo le tracce lasciate da uno dei sovrani più celebri dell’antichità. Oggi il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco ospita la visita guidata “L’Egitto di Ramses II e i Ramessidi”, dedicata all’arte, al potere e alla storia della dinastia ramesside. L’appuntamento è alle 16 e permetterà di osservare la collezione egizia del museo attraverso le testimonianze legate a Ramses II e alla complessa epoca nella quale governò. Il lungo regno di Ramses II. Particolarmente longevo e protagonista di un regno eccezionalmente lungo, Ramses II divenne uno dei personaggi politici più rappresentativi della fase finale dell’Età del bronzo. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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