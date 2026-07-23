Roma | sequestrati 26 appartamenti in zona Marco Simone per lottizzazione abusiva

La polizia locale di Roma ha sequestrato preventivamente 26 miniappartamenti nella zona di Marco Simone, nel territorio di Guidonia Montecelio. L’operazione fa parte di un’indagine su una presunta lottizzazione abusiva. Gli immobili sono stati messi sotto sequestro mentre proseguono le verifiche sulle autorizzazioni edilizie e sulla conformità alle norme urbanistiche. Nessun dettaglio è stato fornito sui soggetti coinvolti nell’indagine.

Ventisei miniappartamenti sono stati sequestrati preventivamente dalla polizia locale di Roma nell’ambito di un’indagine riguardante una presunta lottizzazione abusiva nella zona di Marco Simone, una località situata nel territorio di Guidonia Montecelio. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Roma, è stato eseguito nella giornata di ieri dal personale della Sezione di polizia Giudiziaria della Procura di Roma, specializzata in reati urbanistici, e dagli agenti del gruppo “Tiburtino” della polizia locale. Dettagli sugli appartamenti sequestrati. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gli appartamenti sarebbero stati realizzati senza alcun titolo edilizio all’interno di un comprensorio che in passato era destinato a un’azienda agricola, al posto di una stalla. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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