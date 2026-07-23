La Roma ha ripreso i contatti con gli agenti di un attaccante norvegese dopo settimane di stop, senza ancora aver raggiunto un accordo. Il club non intende spendere meno di 50 milioni di euro per il trasferimento. La trattativa resta aperta, mentre si cerca di definire i dettagli per completare il reparto offensivo. La società continua a monitorare la situazione per finalizzare l’affare.

Dopo la fumata nera dell'affaire Summerville, la reazione della Roma non è tardata ad arrivare, tanto che i contatti con gli agenti dell'esterno norvegese sono stati riallacciati già ieri, dopo settimane di stand by La Roma continua ad essere in movimento per chiudere l’esterno d’attacco che ancora manca nella rosa giallorossa. Da inizio giugno una cosa l’abbiamo capita: per meno di 50 milioni non si possono comprare ali in rampa di lancio nel mercato europeo. Giampiero Gasperini comincia a stancarsi, prima Greenwood ora Summerville ed il tempo a Trigoria stringe maTony D’Amico ha già pronto un nuovo nome per accontentare il tecnico: Antonio Nusa, calciatore norvegese del Redbull Lipsia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Roma, per meno di 50 milioni non si compra: il primo obbiettivo è Nusa

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