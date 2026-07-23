Roma | FI caos monopattini in citta’ educare a far rispettare le regole
A Roma, le norme sui monopattini prevedono assicurazione, contrassegno identificativo, casco obbligatorio e divieto di trasporto in due. Nonostante le regole siano ben definite, si registra un diffuso mancato rispetto e difficoltà nel farle rispettare.
Assicurazione, contrassegno identificativo, casco obbligatorio e divieto di viaggiare in due. Le nuove norme che regolamentano l’uso dei monopattini sono chiare, eppure a Roma si fa fatica a rispettarle e a farle rispettare. Le dichiarazioni di Forza Italia. Lo dichiarano, in una nota, la capogruppo capitolina di Forza Italia Rachele Mussolini e il presidente della Commissione Sviluppo e Smart city di Forza Italia Michel Emi Maritato. “Sono oltre 13.500 i mezzi spesso usati in maniera impropria e abbandonati in malo modo a fine corsa sui marciapiedi, nei parchi, sulle rive del Tevere, sulle piste ciclabili e nei luoghi più impensabili, creando intralci e pericoli ai pedoni e, in particolar modo, ai cittadini con difficoltà motorie – proseguono -. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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