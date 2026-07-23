Roma danneggia auto e colpisce motociclista a bastonate | denunciato straniero

Un uomo di 31 anni di origini camerunensi e senza fissa dimora è stato denunciato a piede libero. Ha danneggiato un’auto e colpito con un bastone di legno un motociclista di passaggio. L’incidente è avvenuto a Roma, dove il soggetto è stato fermato dalle forze dell’ordine. Non sono state riportate altre conseguenze o feriti. La denuncia riguarda i danni alla vettura e l’aggressione con il bastone.

Un uomo di 31 anni, cittadino di origini camerunensi e senza fissa dimora, è stato denunciato a piede libero dopo aver danneggiato una vettura e colpito un motociclista di passaggio con un bastone di legno. L’episodio si è verificato lungo l’arteria che collega la via Laurentina con via Ardeatina. Secondo quanto ricostruito, il 31enne, già noto alle forze dell’ordine, ha iniziato a scagliarsi contro i veicoli in transito senza un apparente motivo. Nel corso dell’azione, l’uomo ha prima colpito al casco un motociclista che stava percorrendo la strada e, subito dopo, si è accanito contro un’automobile di passaggio, infrangendone il lunotto posteriore. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Finiamo il mese di maggio: tanti Social Link – Persona 4 Golden [12] | Gameplay 100%

Notizie e thread social correlati

Roma: prende a bastonate veicoli in transito all’Eur, denunciato 31enneUn uomo di 31 anni, senza fissa dimora e con precedenti penali, ha colpito con un bastone alcuni veicoli in transito nella zona dell’Eur a Roma.

Ubriaco danneggia le auto in sosta e ferisce un carabiniere: denunciatoUn uomo ubriaco ha danneggiato alcune auto in sosta e ha ferito un carabiniere intervenuto sul posto.

Argomenti più discussi: Scontro fra due auto, conducenti trasportati in ospedale; Caos a Trastevere, lancio di bottiglie e pietre: auto e finestre danneggiate. I residenti: Situazioni fuori controllo; San Paolo-Eur, bus Atac preso a calci e auto colpite con un bastone: doppio intervento dei Carabinieri; Attentato a Ranucci, presunto esecutore a pm: Non conosco Lavitola e non so chi sia il giornalista.

Allarme carburante sporco: da Belluno a Napoli aumentano i casi di motori danneggiati fino a 4.500€. Attenzione ai prezzi troppo bassi e conserva sempre la ricevuta! Prevenire è meglio che pagare riparazioni salate. #carburante #motori #truffa 2lnk.io/80rpu x.com

Pino cade e danneggia tre auto a Valco San PaoloPaura a Roma dove un grosso pino è caduto nella mattinata di venerdì 13 febbraio nella zona di Valco Paolo. Tre i veicoli colpiti. Il crollo si è verificato intorno alle 7:30 su largo Giuseppe Veratti ... romatoday.it