Roma | prende a bastonate veicoli in transito all’Eur denunciato 31enne

Un uomo di 31 anni, senza fissa dimora e con precedenti penali, ha colpito con un bastone alcuni veicoli in transito nella zona dell’Eur a Roma. L’episodio si è verificato ieri sera, quando l’uomo ha iniziato a colpire le auto senza apparente motivo. La polizia è intervenuta e lo ha denunciato.

Un episodio di violenza si è verificato ieri sera nella zona dell’Eur a Roma, dove un uomo di 31 anni di origini camerunensi, senza fissa dimora e con precedenti penali, ha preso a bastonate alcuni veicoli in transito. L’individuo è stato denunciato con l’accusa di danneggiamento. L’incidente è avvenuto in viale del Tintoretto, dove il 31enne ha colpito senza alcun motivo un motociclista al casco, per poi danneggiare il lunotto posteriore di un’auto di passaggio utilizzando un bastone di legno. Intervento dei Carabinieri. Immediatamente dopo l’accaduto, i carabinieri della compagnia Eur sono intervenuti sul posto, rintracciando e bloccando l’uomo a breve distanza, ponendo così fine alla sua condotta pericolosa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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