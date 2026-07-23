Roma Cristante | È presto per parlare di obiettivi E su Pellegrini
Brayan Cristante, centrocampista della Roma, ha dichiarato che è troppo presto per stabilire obiettivi specifici per la prossima stagione. Sul tema, ha preferito non entrare nei dettagli e ha sottolineato l’importanza di lavorare passo dopo passo. Riguardo a Pellegrini, non sono state fornite ulteriori informazioni o commenti. La squadra si prepara alla nuova stagione senza aver ancora fissato traguardi definitivi.
Brayan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato degli obiettivi dei giallorossi in vista della prossima stagione: guarda il filmato. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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