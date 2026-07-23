Roma | controlli tra Frascati e i Castelli Romani oltre 10 mila euro di sanzioni e 22 violazioni

Un servizio di controllo economico del territorio svolto dalla Guardia di Finanza tra Frascati e i Castelli Romani ha portato a sanzioni per oltre 10.000 euro e 22 violazioni. Durante l’operazione sono stati effettuati controlli su esercizi commerciali e attività economiche nelle zone di interesse, con verifiche mirate a contrastare eventuali irregolarità. L’intervento si è concluso con il riscontro di diverse infrazioni, che hanno comportato sanzioni amministrative.

Un servizio straordinario di controllo economico del territorio, condotto dalla Guardia di Finanza, ha portato a risultati significativi nelle aree di Frascati, del lago di Albano, Nemi e dei Castelli Romani. In totale, sono state controllate centoventisei persone e verificate 53 autovetture, con l’accertamento di 22 violazioni che hanno generato sanzioni amministrative per un ammontare superiore ai 10 mila euro. Dettagli dell’Operazione. L’operazione, realizzata dai militari del Gruppo Frascati e dei Reparti capitolini, ha visto il supporto di oltre 20 equipaggi e di un elicottero della sezione Aerea di Pratica di Mare. I controlli si sono... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Guardia di Finanza, maxi controlli nei Castelli Romani: 22 violazioni e sequestri

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Roma: controlli tra Frascati e i Castelli Romani, oltre 10 mila euro di sanzioni e 22 violazioniCentoventisei persone controllate, 53 autovetture verificate, 22 violazioni accertate e sanzioni amministrative per oltre 10 mila euro. agenzianova.com

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