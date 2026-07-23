Roma | allevamenti di bestiame irregolari a Tivoli multa da 5.400 euro al titolare

Durante un controllo sulla filiera agroalimentare, i carabinieri forestali di Guidonia Montecelio hanno scoperto allevamenti di bestiame irregolari a Tivoli. Per questa ragione, è stata contestata una multa di 5.400 euro al titolare dell’attività. L’operazione è stata condotta con il supporto dei veterinari della Asl Roma 5.

Sanzioni per un totale di 5.400 euro sono state contestate a un allevatore di Tivoli dai carabinieri forestali di Guidonia Montecelio, nell’ambito di un controllo approfondito sulla filiera agroalimentare, svolto in collaborazione con i veterinari della Asl Roma 5. Durante l’ispezione, effettuata nei giorni scorsi nel territorio comunale di Tivoli, i militari hanno accertato la mancata registrazione di tre distinti allevamenti di animali da reddito appartenenti alle specie bovina, ovina e caprina. Violazioni e sanzioni elevate. Per questa violazione, è stata elevata una sanzione amministrativa da 4.500 euro. Nel corso delle verifiche, è stata inoltre contestata un’ulteriore violazione, per un importo di 900 euro, relativa alla mancata tenuta della documentazione obbligatoria riguardante l’ingresso in azienda di 86 capi di bestiame. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sospetta peste suina: maxi multa da 3.400 euroNell’Appennino Reggiano, i Nas hanno sequestrato e abbattuto tre capi ibridi in un allevamento, sospettati di portare la peste suina africana.

Sequestrata officina abusiva: titolare denunciato e multa da 10mila euroNella giornata di oggi, le forze dell’ordine hanno individuato e chiuso un’attività non autorizzata nel settore meccatronico situata nel territorio...

Temi più discussi: La Regione Lazio salva le stalle: contributi a pioggia fino a 12.500 euro per gli allevatori di vacche da latte; Strage in un allevamento di maiali in Ontario: 20mila esemplari sono morti, senza vie di fuga, fra le fiamme in Ontario; Siccità e pascoli bruciati, Coldiretti: allevamenti di montagna in difficoltà.

Roma: allevamenti di bestiame irregolari a Tivoli, multa da 5.400 euro al titolareControlli dei carabinieri forestali a Tivoli: sanzioni per 5.400 euro a un allevatore per violazioni nella registrazione degli allevamenti. romadailynews.it

Allevare il bestiame in maniera sostenibile: ci lavora la FaoProdurre in maniera efficiente e ridurre l'impronta ambientale: sono le due priorità sviluppate dalla Conferenza Fao sulla trasformazione sostenibile degli allevamenti di bestiame, organizzata a Roma ... it.euronews.com