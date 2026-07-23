Roma | allevamenti di bestiame irregolari a Tivoli multa da 5.400 euro al titolare

Da romadailynews.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante un controllo sulla filiera agroalimentare, i carabinieri forestali di Guidonia Montecelio hanno scoperto allevamenti di bestiame irregolari a Tivoli. Per questa ragione, è stata contestata una multa di 5.400 euro al titolare dell’attività. L’operazione è stata condotta con il supporto dei veterinari della Asl Roma 5.

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Sanzioni per un totale di 5.400 euro sono state contestate a un allevatore di Tivoli dai carabinieri forestali di Guidonia Montecelio, nell’ambito di un controllo approfondito sulla filiera agroalimentare, svolto in collaborazione con i veterinari della Asl Roma 5. Durante l’ispezione, effettuata nei giorni scorsi nel territorio comunale di Tivoli, i militari hanno accertato la mancata registrazione di tre distinti allevamenti di animali da reddito appartenenti alle specie bovina, ovina e caprina. Violazioni e sanzioni elevate. Per questa violazione, è stata elevata una sanzione amministrativa da 4.500 euro. Nel corso delle verifiche, è stata inoltre contestata un’ulteriore violazione, per un importo di 900 euro, relativa alla mancata tenuta della documentazione obbligatoria riguardante l’ingresso in azienda di 86 capi di bestiame. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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