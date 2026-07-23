Rocca ha affermato che non esiste un rapporto conflittuale con Lotito, poiché attualmente non vi è alcun rapporto tra i due. Ha aggiunto che Lotito è in conflitto con se stesso. La dichiarazione è stata rilasciata in risposta a domande sulla relazione tra i due. Non sono stati forniti ulteriori dettagli o motivazioni riguardo a questa situazione. La dichiarazione si concentra sulla mancanza di un rapporto attivo tra Rocca e Lotito.

AGI - "Non c'è un rapporto conflittuale con Lotito perchè in questo momento non c'è un rapporto: lui è in conflitto con se stesso ". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della presentazione del bando sul Programma GOL, rispondendo ai cronisti sulla situazione in casa biancoceleste e sui suoi recenti scambi con il patron della Lazio. "Nessuno mette in discussione il suo diritto di proprietà - ha precisato Rocca - ma non si può ignorare che ci siano migliaia di persone che vivono un disagio. Bisogna dare delle risposte e avere una struttura societaria all'altezza delle attese. Il problema che ho posto riguarda la postura della società e l'assenza di capacità comunicativa, che rischia di alimentare disaffezione. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Rocca su Lotito: "Nessun rapporto con lui, è in conflitto con se stesso"

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