Road Dogg ha commentato la gestione di Dexter Lumis, sottolineando che non si assume responsabilità sulle decisioni prese dalla WWE. Ha condiviso una foto dell’ex membro dei Wyatt e ha espresso ammirazione per Lumis, senza entrare nei dettagli sulle scelte aziendali. La sua dichiarazione ha aperto un dibattito sulla gestione dei talenti nella federazione, senza ulteriori commenti o approfondimenti.

Road Dogg non vuole essere ritenuto responsabile del modo in cui la WWE ha gestito Dexter Lumis. Dopo aver visto una foto dell’ex membro dei Wyatt Sicks impegnato in una competizione di bodybuilding, l’ex dirigente WWE ha voluto elogiarlo su Twitter, chiedendosi come mai un atleta con quel talento non abbia mai ricevuto un ruolo più rilevante negli show televisivi: “La persona giusta. Il talento giusto. Il miglior Dexter di sempre! Il matrimonio in WWE a NXT? Il match degli zombie? Dai, su. e non avevate niente per lui @WWE”. The right person The right talent best Dexter ever! The @WWENXT wedding? Zombie match? C’mon man, and yall got nothing for him @WWE Brian G. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Road Dogg elogia Dexter Lumis e apre il dibattito sulla gestione del talento in WWE

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