Rivoluzione Viola | Paratici Scatenato sul Mercato tra Kean Alajbegovic e Cancellieri

Il direttore sportivo della Fiorentina ha aperto diverse trattative sul mercato, coinvolgendo giocatori come Kean, Alajbegovic e Cancellieri. Tra incontri e telefonate a orari insoliti, il club sta cercando di rafforzare la rosa. Nessuna ufficialità è stata ancora annunciata, ma le mosse sul mercato sono intense e continue. La squadra si prepara a una possibile rivoluzione con nuovi acquisti e cambiamenti tra le fila dei calciatori.

È un mercato che non ti lascia in pace: entri per dare un’occhiata e ti ritrovi a immaginare una squadra nuova. La Fiorentina cambia faccia, tra tavoli di trattativa pieni e telefonate a orari improbabili. C’è chi parla di “metodo Paratici”: ritmi alti, idee chiare, colpi mirati. E un senso di urgenza gentile, quello che fa battere il cuore ai tifosi. La trama è semplice e ambiziosa: la rivoluzione viola passa da uscite intelligenti e entrate funzionali. Non effetti speciali, ma incastri giusti. Si cerca profondità, gamba sugli esterni, presenza in area. E sì, un pizzico di coraggio. Kean e l’attacco che cambia pelle. Il primo tassello è l’arrivo di Moise Kean, colpo concreto: operazione chiusa nell’estate 2024, con cifre stimate tra i 13 e i 15 milioni. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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Affari viola, si fa sul serio. Paratici, il budget, le idee. Il mercato entra nel vivo. Il primo nome è KoleoshoIl mercato si sblocca: dopo un soggiorno negli Stati Uniti, Fabio Paratici è tornato con un quadro più chiaro.

Si parla di: Mercato: Dybala rinnova, Juve sul bomber e Fiorentina protagonista; Paratici non si ferma più: scatta il momento degli esterni d'attacco. Firenze è tornata a sognare e questo è il risultato più importante. L'addio di Gosens fa meno male e il tedesco si merita solo un enorme grazie.