River Plate scatenato sul mercato | Correa a un passo sogno Mastantuono dal Real Madrid
Il River Plate sta negoziando per portare in squadra sia Correa, ex Atletico Madrid, che Mastantuono, talento del Real Madrid. La trattativa con Correa sembra ormai vicina alla conclusione, mentre il club ha anche manifestato interesse per Mastantuono. La squadra argentina sta operando su più fronti nel mercato estivo.
River Plate, doppia pista tra Correa e Mastantuono: l’ex Atletico Madrid arriva ma gli argentini puntano anche il talento del Real Madrid. Il River Plate si muove su più fronti in questa fase del mercato estivo. Il club argentino è vicino a chiudere un colpo di grande esperienza per l’attacco, ma allo stesso tempo continua a coltivare un sogno dal forte valore simbolico: riportare a casa Franco Mastantuono, talento ceduto meno di un anno fa al Real Madrid. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo La priorità immediata resta però Angel Correa. L’attaccante argentino, campione del mondo con l’ Argentina, è ormai a un passo dal trasferimento a Buenos Aires dopo l’accordo raggiunto con il Tigres. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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