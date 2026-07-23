O gni anno, in Italia, oltre 5.400 donne ricevono una diagnosi di tumore dell’ovaio. Ma per molte il percorso che porta a individuare la malattia è ancora troppo lungo: il 30 per cento aspetta più di un anno e il 46 per cento oltre tre mesi. È quanto emerge dalla survey sulla presa in carico delle persone colpite da questa neoplasia, condotta online nel luglio 2026 su circa 300 pazienti ed ex pazienti provenienti da tutta Italia. L’indagine fa parte della campagna “Insieme di insiemi”, promossa da diverse associazioni attive nel settore. Tumore dell’endometrio, un nuovo approccio alla cura grazie all’immunoterapia X Il ritardo diagnostico è il primo problema segnalato. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ritardi diagnostici, scarso supporto psicologico e poche informazioni sulla fertilità. La survey “Insieme di insiemi” racconta le difficoltà delle pazienti italiane

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