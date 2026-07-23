Sono stati effettuati richiami su alcuni lotti di riso a causa della presenza di residui di insetticidi oltre i limiti previsti dalla legge. Il ministero della Salute ha diffuso due avvisi che segnalano il ritiro di prodotti commercializzati con marchi diversi. I lotti coinvolti sono stati rimossi dal mercato per garantire la sicurezza alimentare. Nessuna informazione è stata fornita sui nomi dei marchi o sui numeri di lotto specifici.

Nuovi richiami alimentari per alcuni lotti di riso. Il ministero della Salute ha pubblicato due distinti avvisi che riguardano prodotti commercializzati con marchi diversi, entrambi ritirati dal mercato per la presenza di residui di insetticidi oltre i limiti consentiti dalla normativa. Il primo richiamo interessa un lotto di riso Carnaroli a marchio Tenca Colombo & C. Il motivo del provvedimento è la presenza dell’insetticida tetrametrina in quantità superiori ai limiti di legge. Il prodotto è venduto in confezioni da 1 kg, appartiene al lotto 13022036 e riporta come termine minimo di conservazione (Tmc) il 31 marzo 2027. Il riso è stato prodotto dalla Riseria di Morano Snc nello stabilimento di Morano sul Po (Alessandria) per Tenca Colombo & C. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Riso richiamato per insetticidi oltre i limiti: le marche e i lotti interessati

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