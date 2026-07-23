Rischio erosione la spiaggia scompare

Da ilrestodelcarlino.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Davanti al Bagno Isa del lido di Volano, la spiaggia si è ridotta drasticamente, lasciando solo alcuni metri di sabbia tra le dune e l’acqua. La duna alta e franosa si estende ora sulla battigia, creando un pericolo per i passanti. La riduzione della spiaggia ha portato a una zona di sabbia molto più stretta rispetto al passato. Un bambino potrebbe accidentalmente cadere in mare passando sopra la duna.

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Ormai non c’è più quasi più spiaggia davanti al Bagno Isa del lido di Volano, e si rischia che un bimbo possa finire in mare se involontariamente passa sopra la duna alta e franosa creatasi. Sul posto sono già intervenuti i tecnici dell’Agenzia Regionale della Sicurezza e del territorio della Protezione Civile, allo scopo di delimitare l’area nella quale poter transitare in sicurezza, ma resta il problema di chi ha investito in questo lavoro tempo, energie, idee e risorse ed improvvisamente si ritrova senza spiaggia, che dovrebbe essere la fonte dei propri ricavi. "La duna sta collassando su se stessa – spiega Federica Veronesi del bagno Isa... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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