Davanti al Bagno Isa del lido di Volano, la spiaggia si è ridotta drasticamente, lasciando solo alcuni metri di sabbia tra le dune e l’acqua. La duna alta e franosa si estende ora sulla battigia, creando un pericolo per i passanti. La riduzione della spiaggia ha portato a una zona di sabbia molto più stretta rispetto al passato. Un bambino potrebbe accidentalmente cadere in mare passando sopra la duna.

Ormai non c’è più quasi più spiaggia davanti al Bagno Isa del lido di Volano, e si rischia che un bimbo possa finire in mare se involontariamente passa sopra la duna alta e franosa creatasi. Sul posto sono già intervenuti i tecnici dell’Agenzia Regionale della Sicurezza e del territorio della Protezione Civile, allo scopo di delimitare l’area nella quale poter transitare in sicurezza, ma resta il problema di chi ha investito in questo lavoro tempo, energie, idee e risorse ed improvvisamente si ritrova senza spiaggia, che dovrebbe essere la fonte dei propri ricavi. "La duna sta collassando su se stessa – spiega Federica Veronesi del bagno Isa... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Rischio erosione, la spiaggia scompare"

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Submersions, crues, érosion : le Roussillon face à la puissance de leau | Documentaire AMP

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