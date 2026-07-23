Riscaldamento globale la climatologia ci inganna con falsi allarmi | i grafici sono truccati

Da laverita.info 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo studio sostiene che i grafici sul riscaldamento globale sono manipolati, mostrando solo le porzioni che favoriscono una narrativa di crisi. Secondo gli autori, le rappresentazioni visive non contestualizzano correttamente i dati e rendono il clima stabile negli ultimi cento anni. La ricerca critica l’uso di immagini selettive e sottolinea la mancanza di un’analisi complessiva dei trend climatici. Nessuna evidenza scientifica che dimostri un aumento accelerato delle temperature recenti.

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Nelle figure il riscaldamento globale non viene contestualizzato e si mostra solo la porzione che fa comodo. Il clima, invece, appare stabile nell’ultimo secolo. La climatologia e l’epidemiologia, scienze dal glorioso passato, sono oggigiorno quasi del tutto screditate e ridotte a delle sette. Tutto è cominciato quando alcuni adepti si sono resi conto che la loro attività, tutto sommato di nicchia, avrebbe potuto ricevere grandi attenzioni semplicemente diffondendo allarmi. A questo proposito, segnalo una grottesca commedia francese – «Dr. Knock», diretta dalla regista Lorraine Lévy – che racconta di un dottore che, trovatosi a operare in un villaggio di gente straordinariamente in salute, per avere pazienti ed onorario, s’industria a convincere ciascuno di essere in realtà affetto da qualche improbabile e inesistente male. 🔗 Leggi su Laverita.info

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