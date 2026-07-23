rinsaldato il legame con sequals a 50 anni dal terremoto del friuli

A 50 anni dal terremoto del 1976, una delegazione di savignanesi ha partecipato a Sequals, in Friuli, per una cerimonia di ringraziamento. La comunità locale ha riconosciuto i volontari che aiutarono durante il sisma. La visita è stata l’occasione per rinsaldare il legame tra le due città. La cerimonia si è svolta con il coinvolgimento di rappresentanti delle due comunità. Nessun dettaglio su altre attività o interventi durante l’evento.

A distanza di mezzo secolo una delegazione di savignanesi si è recata a Sequals in Friuli, per la cerimonia di ringraziamento che la comunità locale ha voluto tributare a tutti i volontari che hanno prestato il loro aiuto quando le loro città vennero sconvolte dal terremoto del 1976. In occasione dell’incontro, i savignanesi hanno consegnato al sindaco di Sequals, Enrico Odorico, un gagliardetto del Comune di Savignano in segno di ringraziamento per l’invito ricevuto. Il gagliardetto era accompagnato da una lettera del sindaco di Savignano sul Rubicone Nicola Dellapasqua indirizzata al collega primo cittadino di Sequals. Racconta l’avvocato Pierino Buda all’epoca scout e oggi capo delegazione: "Eravamo una ventina di ragazzi e ragazze scout a cui si unirono giovani provenienti da altri gruppi parrocchiali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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