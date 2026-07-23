rinascono terme e grand hotel

A partire dall'autunno, il complesso ricettivo e termale di Fratta Terme a Bertinoro riprenderà pienamente le attività. La riapertura riguarda sia le terme che il Grand Hotel, che torneranno ad accogliere ospiti dopo un periodo di chiusura. Non sono stati forniti dettagli su date precise o interventi effettuati, ma si conferma il rilancio del polo per la stagione autunnale.

L’autunno segnerà il momento del definitivo e completo rilancio per il polo ricettivo e termale di Fratta Terme a Bertinoro. A differenza di quanto ipotizzato in un primo momento, quando si pensava a un riavvio graduale con la riapertura anticipata dell’albergo, la proprietà ha deciso di optare per un debutto unico e simultaneo dell’intera struttura. Nel corso della prossima stagione prenderanno quindi il via insieme il Grand Hotel, il centro termale, la spa, la zona benessere e il ristorante, nell’ottica di presentare al pubblico un’offerta ricettiva completa e perfezionata in ogni minimo dettaglio. Una scelta strategica legata anche alle opere di rifinitura negli ambienti interni e a una precisa risposta alle aspettative manifestate dal territorio durante gli eventi dei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Abano Terme Grand Hotel

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