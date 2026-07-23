La Procura di Rimini ha chiesto il rinvio a giudizio di 70 persone coinvolte in due inchieste del 2024, che hanno portato alla scoperta di un traffico di migranti sulla Riviera Romagnola. Le indagini avevano accertato un sistema di promesse di permessi di soggiorno per incentivare l’ingresso e il passaggio di migranti. Le accuse principali riguardano il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e il traffico di persone. La decisione di procedere con il processo è stata formalizzata nelle ultime ore.

La Procura di Rimini ha chiesto il rinvio a giudizio di 70 persone nell’ambito di due maxi inchieste che nel 2024 avevano permesso di smascherare un presunto traffico di migranti sulla Riviera Romagnola. Le due inchieste avevano portato all’arresto alla fine del 2024 all'arresto di dodici persone, mentre i fatti contestati sarebbero avvenuti a partire dal 2018. Il primo filone dell’inchiesta con 32 indagati e altrettante richieste di rinvio a giudizio riguarda lo sfruttamento del Decreto Flussi per far figurare come regolari rapporti di lavoro che in realtà non lo erano, il secondo con 38 indagati e lo stesso numero di richieste di rinvio a giudizio riguarda gli espedienti impiegati per favorire il rilascio di permessi di soggiorno tramite matrimoni fittizi, false dichiarazioni di ospitalità. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Rimini, traffico di migranti con la promessa dei permessi di soggiorno: settanta richieste di processo per le due inchieste

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