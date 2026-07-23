rifiuti studio scientifico sul porta a porta

Uno studio scientifico indipendente è stato condotto per valutare l’efficacia del sistema di raccolta porta a porta nel territorio comunale. L’obiettivo è verificare se questa modalità sia la più adatta alle diverse aree del comune. La ricerca si concentra sull’analisi dei risultati ottenuti dal metodo di raccolta, senza considerare altri sistemi di gestione dei rifiuti. I dati raccolti saranno utilizzati per determinare eventuali miglioramenti o modifiche alle procedure attuali.

Uno studio scientifico indipendente per verificare se il porta a porta sia davvero il sistema di raccolta dei rifiuti più adatto a tutto il territorio comunale. È la proposta avanzata dal gruppo consiliare di Cento di Fratelli d’Italia, che ha presentato un ordine del giorno con cui chiede al Comune di affidare all’ Università di Ferrara un’analisi tecnica-scientifica "Abbiamo un centro storico e frazioni ad alta densità abitativa, dove il porta a porta funziona bene, e altre frazioni con nuclei abitativi sparsi e distanti, dove i mezzi di raccolta devono percorrere anche centinaia di metri per servire poche famiglie — spiegano i consiglieri... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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