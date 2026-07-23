Rifiuti e camion rumorosi Transiti notturni nel mirino | Uscite anticipate d’estate
Nelle notti estive nel centro storico di Senigallia, i residenti segnalano frequenti transiti di camion della raccolta differenziata, accompagnati da rumori intensi. Le proteste sui social sono cresciute nelle ultime settimane, con cittadini che chiedono di anticipare le uscite dei rifiuti durante il giorno. Le uscite notturne sono ormai oggetto di discussione pubblica, mentre le autorità non hanno ancora annunciato modifiche alle attuali modalità di raccolta.
Le notti estive nel centro storico di Senigallia, il celebre "centro di velluto", sono diventate tutt’altro che silenziose. Da giorni sui social network si rincorrono le proteste animate dei residenti, esasperati dai passaggi ripetuti dei camion della raccolta differenziata nel cuore della notte. "Tre passaggi consecutivi entro le 4:20 del mattino", lamentano i cittadini, descrivendo un rumore assordante che, amplificato dal silenzio notturno, rimbomba inevitabilmente tra i vicoli stretti della città antica. Il malcontento, tuttavia, non si limita alla zona centrale ma si sta estendendo rapidamente anche ad altri quartieri periferici. A fare... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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