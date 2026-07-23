Rifiuti e camion rumorosi Transiti notturni nel mirino | Uscite anticipate d’estate

Notizia in breve

Nelle notti estive nel centro storico di Senigallia, i residenti segnalano frequenti transiti di camion della raccolta differenziata, accompagnati da rumori intensi. Le proteste sui social sono cresciute nelle ultime settimane, con cittadini che chiedono di anticipare le uscite dei rifiuti durante il giorno. Le uscite notturne sono ormai oggetto di discussione pubblica, mentre le autorità non hanno ancora annunciato modifiche alle attuali modalità di raccolta.