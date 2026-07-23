In via Umbria sono iniziati i lavori di bonifica per rimuovere sacchi e materiali abbandonati lungo la strada. Sul terreno sono stati trovati rifiuti di vario tipo, che ora vengono rimossi dalle squadre di intervento. La presenza di rifiuti abbandonati rappresenta un problema di decoro e di gestione dei rifiuti. Le operazioni di pulizia proseguiranno fino al completo ripristino dell’area.

Non sono solo sacchi, materiali di scarto e rifiuti lasciati ai margini della strada: dietro ogni abbandono abusivo c’è un costo che ricade sull’intera comunità. È questo il messaggio lanciato dall’amministrazione comunale di Santa Croce, dopo i nuovi interventi nell’area pubblica di via Umbria, nella zona industriale. La vicesindaco Sonia Boldrini ricostruisce il percorso avviato dal Comune per affrontare una situazione diventata da tempo oggetto di segnalazioni e proteste. Il primo intervento risale al 3 giugno, quando la polizia locale ha fatto rimuovere tre veicoli fuori uso abbandonati, avviando anche le verifiche sui rifiuti presenti nell’area. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rifiuti e abbandoni: via Umbria, al via la bonifica

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